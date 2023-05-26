新港漁民海上作業時不慎被捕撈上船的魟魚尾部刺傷，海巡人員協助處理並通報消防人員緊急送醫。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

新港漁民海上作業時不慎被捕撈上船的魟魚尾部刺傷，海巡人員協助處理並通報消防人員緊急送醫。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮漁民被魚刺傷，新港籍漁船金永利號漁船今天上午在成功鎮外海捕撈作業時，1名潘姓船員作業不慎被捕撈上船的魟魚尾部刺傷，右腳腳掌和腳趾受傷、傷口撕裂出血。船長趕緊將船駛回新港漁港，經海巡安檢所和消防隊員緊急消毒和包紮處理後，隨即由救護車將人後送到台東馬偕醫院治療，所幸該船員意識清醒。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，新港籍漁船金永利號今日報關進港時通報，潘姓船員於海上作業時不慎遭魟魚刺傷右腳大拇指，有出血情形，請求協助就醫。

新港安檢所隨即通報台東消防局成功分隊派遣救護車協助處理，並由安檢所同仁先替該船員初步清理傷口，救護車9時56分抵達後，接續消毒檢傷，10時許由安檢所人員協助將他送上救護車，轉送台東馬偕醫院救治。

一般來說，魟魚尾部上方大多有1枚毒刺，但毒刺前端有倒鉤，極難拔除，一般漁民在捕獲後，就會把魚尾毒刺部分切斷。若被刺傷可能導致噁心、嘔吐、痙攣、麻痺、呼吸困難，甚至休克致死。

東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾若在岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。