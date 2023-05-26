全球居不動產情報室總監陳炳辰分析指出，有別於新竹科技買盤湧向重劃區追高，新竹在地自營商更傾向於在自身打拼起家的生活圈中，挑選能夠彰顯成就，象徵身份地位的豪宅名邸，滿足高資產族群對「絕版收藏」與「層峰共榮」的隱性需求。

其中新竹市東區是自清朝開台以來的北台灣最早的政治經濟中心，也是台灣最早一批富賈、進士的發跡地，歷代傳承形成新竹在地的望族聚落，如鄭家、林家等多以此為生活區域，購屋置產也不脫此區域。後來因竹科、高鐵的發展，加上市區開發飽和，新重劃區崛起，不過在地新竹人仍以東區為身份象徵，如成屋社區「磐龍壹號院」、「鴻柏鴻磐」指名度高卻鮮少釋出，二手市場流通物件多為超過10年屋齡，在需求甚殷、供給短缺的情況下，市中心具有千坪基地規模的新案自然受到高度關注。

此外，近年來大新竹地區預售新案價格不斷突破天花板，然而新竹市總價超過4,000萬元以上的預售住宅大樓交易佔比卻僅有1.1％，意味著大多數新案將產品坪數控制在40～50坪以下，甚至更小，以迎合易入手的購屋門檻。有別於科技買盤在重劃區追高，而切入中大坪數的「利晉曙光」正好對位在地新竹富人收藏稀缺「真豪宅」的心理，住進「億萬買鄰」的同溫層。

陳炳辰也補充說明，富豪選房更重選鄰，好產品還要有買家「英雄所見略同」的眼光，通常名人群聚的豪宅社區的增值、保值性都高出一等，面對通膨浪潮來襲，高資產族更急切於尋找現金流的最佳停泊處，稀有的豪宅產品可收藏、抗通膨，不失為其中一個選項。

如「帝寶」、「信義富邦」、「輕井澤」、「元利信義聯勤」、「華固名鑄」等案因多位企業名人指名入住，即使屋齡屆20年以上，價格依舊硬朗有撐，足見豪宅社區在名人光環之下，更帶動企業主「億萬買鄰」的羊群效應。

被封為「新天龍國」的新竹市，已連續三年奪下全台最富有縣市寶座，尤其新竹市東區擁有全台最富有之里；全台營業額最高的新竹科學園區；全新竹百貨業績第一的巨城購物中心。加上新竹市政府、新竹市議會、「新竹新總圖計畫」等各項公共建設群，集中在北大路、東大路與中央路街區，堪稱新竹市的信義計畫區富人圈，住在圈裡的人不想走，外地移入的人更是擠破頭想住進「富人圈」裡。

同時業者也提到，本身產品規劃實屬精緻，基地條件絕無僅有，1,132坪壯闊基地，正臨北大路擁有80米面寬，沿街退縮8米步道人行空間，創造環境共融的友善空間。為「完美宜居宅邸」的精英族群而打造67坪，3＋1房，彈性格局規劃，俯瞰新竹綠總圖與經國綠園道，遠眺南寮海岸線。大器石材尺度規劃、完整的全齡化奢華公設，如挑高13米穹頂大廳、20米寬窗景咖啡吧、頂級豪華宴會廳、專屬家教室與多功能會議空間等。全案產品坪數落在67～95坪，單層四拼三梯，在全台市況保守下，逆勢熱銷，主要客群為地緣性自營商、中小企業主、園區中高階主管、醫生、律師、會計師，打造層峰生活圈。