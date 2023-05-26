中華電（2412）26日舉辦股東會，這是中華電信董事長郭水義升任董座後主持的第一場股東會，小股東針對轉投資公司將來銀行虧損、新任總經理人選，以及員工晉升、績效獎金核算方式等諸多議題發言踴躍。

郭水義回應表示，對於高階主管的篩選會以高標準處理，他上任後，中華電信推動四大價值，他個人把誠信擺在第一位，至於基層人力需要補足也一定加速進行，郭水義特別提到他過去四年擔任總經理期間，對於人力增補都是大力推動，接任董事長後也會持續，並強調中華電信四大資產中，人才資產是最重要的基礎 。

郭水義從總經理升任董座後，總經理的職缺至今未委任，郭水義強調，會在股東會後以最短時間，依公司治理程序公布，目前由他暫時兼任總經理只是過度性。

有關將來銀行虧損一事，副總經理陳元凱回應表示，將來去年三月開始營運，目前還在擴充業務的階段，致產生營運初期的虧損，但金融創新則是三家純網銀銀行第一，也已經推出了保險業務、房貸服務等三個創新服務，都是三家純網路中第一家推出的，中長期目前還在規畫更多創新商品，並正向主管申請中，藉此擴大資產規模，提升存放利益，長期達到提升獲利目標。

至於各界以為他是中華電信歷任最年輕的董事長，郭水義特別說明，論就任董事長時的年紀，前任董事長賀陳旦就任時的年紀，比他還年輕。