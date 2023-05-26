美國亞利桑那州有一名60歲的身障男子費雪（John Fischer），他日前帶著心愛的狗兒「匹兵」（Pippin）外出散步時，途中遭到殺人蜂（killer bee）攻擊，整窩蜂群約1000隻的數量朝著1人1狗瘋狂叮螫，而費雪為了保護自己和匹兵，一邊用身上的衣服抵擋攻擊，同時放開牽繩讓匹兵逃走。最後他被螫了250下，送醫後所幸沒有大礙，而監視器畫面也拍下這驚險的一刻。

美國亞利桑那州一名60歲身障男子日前外出遛狗，遭到殺人蜂攻擊，被狂螫250下。

根據《紐約郵報》報導，費雪大約8年前因為遭受感染而截去右腿，從此行動都必須仰賴輪椅。日前當他牽著愛犬匹兵，在住家附近的街道上溜達時，感覺身邊似乎有蒼蠅飛來，當下他不以為意，揮手想把牠趕走，沒想到下一秒整群殺人蜂一擁而上，朝著他和匹兵不斷攻擊。

「我從來沒遇過這種事…我嘗試過街，但我完全看不到，牠們（殺人蜂）叮我的眼睛，爬滿我的臉。」

費雪說他當下趕緊放開牽繩，讓匹兵可以逃走，而他因為輪椅翻覆，只能跪在地上爬行，試圖遠離蜂群。附近的民眾看到這一幕，趕緊通報警消單位到場，最後救援人員以水柱驅趕費雪身上的殺人蜂，並將他送往醫院。

據悉當時約有上千隻殺人蜂圍攻費雪和匹兵，費雪身上被螫了250下，匹兵也有50多下。費雪說，自己以前也被蜜蜂咬過好幾次，但從未遭遇如此猛烈的攻擊。現在他很擔心匹兵，因為牠從沒經歷過蜂螫，憂心牠的身體無法抵抗殺人蜂的毒素。目前匹兵仍在醫院觀察當中，尚未脫離險境，他也透過網路平台，希望能為匹兵募款籌措醫療費。