“The guy I hated playing the most was Denver Melo. Denver Melo… He had the whole package… Jab, post up, threes, one dribble and could dunk on you.”



Nicolas Batum says of Carmelo Anthony on ‘I Got Next’ with @TomerAzarly, @JerryDonatien, and @jujufadoodoo 🔥 pic.twitter.com/i6vnT2EyW2 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 25, 2023

擁有進攻萬花筒之稱的「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony），日前宣布結束19年職業生涯，在NBA一共攻下2萬8289分，排在歷史得分榜第11位，「得分機器」美名不言而喻，過去曾是著名3D球員的巴坦（Nicolas Batum），也認為生涯碰上最難防守的球員就是甜瓜。

巴坦參加《I Got Next》Podcast節目，被問及自己在NBA對位上最困難的球員表示，「我不想給你顯而易見的答案，像是詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）或杜蘭特（Kevin Durant）。我有兩個人選，第一個傢伙真的打爆我了，就是麥葛雷迪（Tracy McGrady），那天是我職業生涯首個主場比賽，也是上NBA後，我媽和我姊第一次看我打球。」

「另一位我最討厭防守的球員是金塊的安森尼，當然布萊恩、韋德（Dwyane Wade）也是，但我們（效力拓荒者時期）跟金塊位在同個分區，一個賽季會交手4次，他的技能包真的很多，什麼都會，無論是試探步、背身單打、三分球，甚至在下球後還能朝你身上灌籃。」

主持人提到擁有更厚實身材的詹姆斯，巴坦認為詹皇更像是一個組織者，他雖然也能得分，但安森尼的進攻招式更讓人印象深刻。