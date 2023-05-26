擁有進攻萬花筒之稱的「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony），日前宣布結束19年職業生涯，在NBA一共攻下2萬8289分，排在歷史得分榜第11位，「得分機器」美名不言而喻，過去曾是著名3D球員的巴坦（Nicolas Batum），也認為生涯碰上最難防守的球員就是甜瓜。
巴坦參加《I Got Next》Podcast節目，被問及自己在NBA對位上最困難的球員表示，「我不想給你顯而易見的答案，像是詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）或杜蘭特（Kevin Durant）。我有兩個人選，第一個傢伙真的打爆我了，就是麥葛雷迪（Tracy McGrady），那天是我職業生涯首個主場比賽，也是上NBA後，我媽和我姊第一次看我打球。」
「另一位我最討厭防守的球員是金塊的安森尼，當然布萊恩、韋德（Dwyane Wade）也是，但我們（效力拓荒者時期）跟金塊位在同個分區，一個賽季會交手4次，他的技能包真的很多，什麼都會，無論是試探步、背身單打、三分球，甚至在下球後還能朝你身上灌籃。」
主持人提到擁有更厚實身材的詹姆斯，巴坦認為詹皇更像是一個組織者，他雖然也能得分，但安森尼的進攻招式更讓人印象深刻。
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