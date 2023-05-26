新北市教育局今舉辦第四屆「新北市111學年度STEAM跨域整合型人才培育－夢想推手種子教師授證暨精進回流」活動，教育局長張明文指出，新北市自2019年起，成立全台唯一STEAM大聯盟總部及STEAM跨域輔導團，並設計種子教師培訓計畫，致力提供多元的跨領域學習經驗。

教育局說明，新北STEAM跨域輔導團由26位團員及1位指導教授組成，以新北STEAM大聯盟總部為基地，創發各式課例、推動「STEAM夢想推手」種子教師培訓以及STEAM假日親子學院等，多元發展的STEAM正是新北的特色！

張明文今為36位種子教師授證，下午的課程邀請STEAM跨域輔導團黃炯彬老師及劉一霖老師進行公開授課，透過嚴謹的説、觀、議課，讓參加研習的老師更熟悉STEAM教育融入課程的策略，培育種子教師教學研發與實踐素養。

擔任研習課程講師的STEAM輔導小組資深輔導員黃炯彬表示，這次的公開課是以培養孩子「解決複雜問題的能力」為核心設計。孩子在進行「如何讓車子停下來」的問題情境中，統整了科技、科學、藝文等跨領域的智能，並和夥伴們一起完成目標，培養孩子所需的重要素養！

另一位講師STEAM輔導小組兼任輔導員劉一霖說，STEAM教學比較多元化，國小美勞課程本來就在訓練孩子們動手做的能力，除了美感體驗及手作能力技巧，其教學模式提供小朋友去接觸科學概念、實際應用數學量測、體驗工程設計及應用科學創作數位藝術等，更能跟上現代科技脈絡並與國際接軌，讓孩子們樂於學習。

參與劉一霖老師課程的自強國小六年九班蘇于喬同學說，我們這學期美勞課上了很多不一樣的單元，老師說這是STEAM課程。有些同學覺得好像在上自然，有些又好像數學課，自己最喜歡紙飛機的單元，一張空白紙就可以做一台飛機，還可以自己調整紙飛機的飛行路線，有點像是自然課、數學課跟美勞課都一起上了。

教育局表示，STEAM教育講求跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作，恰恰是108新課綱所提到素養導向教學、探究與實作跨領域的最佳範例。新北STEAM夢想推手種子教師研習，以學校團隊為培訓對象，正符合新課綱所強調的「自發、互動、共好」，透過團隊協力，共創更多符合學生需求的跨域實作課程。