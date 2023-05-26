昇陽半導體2022年合併營收續創31.38億元新高、年增18.36％，毛利率26.51％、營益率9.81％齊登近3年高。歸屬母公司稅後淨利3.25億元、年增達38.02％，每股盈餘2.17元，雙創近3年高。董事會決議配息1.8元、創歷年次高，將於6月8日除息交易。

昇陽半導體董事長暨總經理蔡幸川指出，先進製程產能開出帶動再生晶圓質、量同步大增，隨著台中新廠去年9月量產，12吋再生及測試晶圓總產能至年底已達46萬片。而去年積極拓展晶圓薄化新客戶並成功導入量產，並進入車用MOSFET市場，車用占比已逐步提升。

昇陽半導體2023年首季合併營收8.52億元，季減0.54％、年增達17.22％，創歷史次高。在業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.61億元，季增達44.9％、年減8.57％，每股盈餘0.4元，雙創同期次高，淡季營運持穩高檔。

受惠再生晶圓維持滿載、價格持穩，晶圓薄化業務需求回溫，昇陽半導體4月自結合併營收3.07億元，月減1.68％、仍年增達20.55％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收11.59億元、年增達18.08％，續創同期新高。

展望後市，雖然半導體產業庫存調整，但昇陽半導體受惠客戶需求持穩，受產業市況影響相對較輕。目前台中新廠再生晶圓月產能達12萬片，第二、三期擴產計畫持續進行，並聚焦提升良率及生產效率，目標月產能至年底再提升至14～15萬片，新竹廠則維持39萬片。

晶圓薄化業務方面，雖然消費性電子及工業用等需求因市況轉弱，但昇陽半導體耕耘車用效益顯現，今年以來車用營收顯著成長、占比明顯提升，今年成長動能看俏。整體而言，公司維持穩健成長基調，看好今年營運可望逐季向上。