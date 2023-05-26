凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示，回顧5月以來，凱基優選高股息30上漲7.1%，優於加權指數的上漲4.6%，及臺灣高股息報酬指數的5.5%；拉長投資期間來看，年初以來，凱基優選高股息30則上漲17.8%，優於加權指數的上漲15.2%，及臺灣高股息報酬指數的17.2%。顏良宇進一步指出，凱基優選高股息30(00915)能發揮抗跌跟漲力道，主因所追蹤的「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」，透過獲利、品質、下行風險過濾、高股息及低波動排序的篩選機制，不僅能剔除位居產業高檔的弱勢股，更能精選出擁有穩健息收保護下檔、又具備營運競爭力能在景氣恢復時率先受惠的績優成分股。

凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示，觀察第二季，受惠AI伺服器能見度高，NVIDIA公布優於預期的財報數字，並給予下一季度優於市場預期50%的季營收展望，進一步帶動台股相關題材的權值股上漲，因此，儘管市場面臨中美兩大市場消費需求未見明顯復甦、外銷訂單連8黑等因素影響，台股評價及獲利預估仍有一定程度支撐。