林右昌至消防署視察防颱整備。（王揚傑攝）

林右昌至消防署視察防颱整備。（王揚傑攝）

林右昌至消防署視察防颱整備。（王揚傑攝）

颱風瑪娃可能侵襲台灣，內政部長林右昌今（26）日上午至消防署視察防颱整備，林右昌表示，颱風瑪娃目前正朝向台灣方向前進，內政部除已要求各地方政府盡速完成防颱整備工作，落實掌握轄內災害潛勢及各類災害保全對象、弱勢族群民眾數量與其居住地點，以強化執行疏散、收容及各項緊急應變作業。

林右昌說，防颱的準備我們歷來都非常有經驗，各地方政府和中央政府做好相關防颱的準備工作，特別針對容易成為孤島的地區，包括物資、收容、避難場所的準備，還有疏散的規畫，我們會密切觀察整個颱風的動向，依照目前的路徑，大概在下周一、二會更加的明確，我們會密切注意，也會隨時跟地方政府聯繫，並提前做好相關準備。

林右昌特別推薦消防署開發的「消防防災e點通APP」，他強烈建議所有民眾下載，林右昌說，特別是下周颱風有可能會來襲，剛好可以用得上，大家下載後就可以發現，它實在非常的方便，上面有各種資訊，只要你想要這個得到防颱、防災的相關資訊，在這個數位平台上，全部都可以得到，是在防救災很重要的一個工具，也提醒大家一定要趕緊去下載。

消防署表示，為減少颱風所帶來的風險，已盤點14縣市188處易成災害孤島地區，並完成避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目防災整備工作。另也請各地方政府落實災情通報、資源徵調徵用、儲備物資及防救災應變資訊系統（EMIC）操作教育訓練等工作，同時也持續推動各大賣場及網路購物平臺設置防颱專區，讓民眾在颱風來臨前，方便準備緊急避難包及3日份食物飲水儲備。