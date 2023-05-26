《PUBG MOBILE : 絕地求生M》於5月中發布2.6版本更新，官方亦同步公開台服4周年主題活動，與P. LEAGUE+勁旅，目前正在進行季後賽，即將挑戰3連霸的台北富邦勇士展開限定合作。活動期間內，為台北富邦勇士集氣應援，並參與Tiktok徵稿活動，就有機會獲得「野獸」林志傑、「噴射機」張宗憲等主力球員親筆簽名球衣。

《PUBG MOBILE : 絕地求生M》台服4周年全新版本，推出五大亮點玩法，包括恐龍棲地中的【恐龍狩獵】、【恐龍坐騎】，和WOW模式的【坦克大戰】、【全新跑酷地圖】，以及【Ducati杜卡迪重機聯動】，分別邀請到台北富邦勇士五位主力球員賴廷恩、周桂羽、林孟學、曾祥鈞、簡廷兆進行體驗推薦，並拍攝合作影片。

原本就是遊戲忠實玩家的球員們，與真人三級盔先生互動現場笑聲不斷，也親自示範五大亮點玩法。想看球員如何深入海島中的巨龍部落，擊敗史前巨獸，成為最強馴龍勇士嗎？或是騎著百萬重機，共四色經典Ducati杜卡迪車款飆速海島的帥氣英姿？更多球員體驗影片，近期即將公開。

歡慶《PUBG MOBILE : 絕地求生M》台服4周年，官方亦推出多樣主題活動，即日起至6月16日止，上活動網頁為台北富邦勇士勇奪三連霸應援集氣，並參加五大版本亮點Tiktok徵稿活動，就有機會獲得林志傑、張宗憲及五位主力球員親筆簽名球衣、球隊周邊商品及GASH點數等限量好禮！