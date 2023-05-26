亞大提供「相揪到亞大，逗陣來讀冊」獎助辦法，讓同學相揪、一起念亞大及「中亞聯大」的中醫大。（亞大提供／陳淑芬台中傳真）

各大學招生卯足全勁，亞洲大學以優渥獎助學金吸引優秀學生，110學年度發放高達1億1230萬元，今年再鎖定暑假轉學生推出「相揪到亞大，逗陣來讀冊」獎助辦法，轉學就讀學生可獲1萬元績優獎學金或5千元搬遷補助金，號召學子來讀亞大、一起切磋成長。

亞大推出優渥獎助學金吸引優秀學生就讀，110學年度共發放1億1230萬元，包括成績頂標第一志願選擇就讀亞大，可領360萬元，已有5位同學放棄台大等頂大而選擇亞大，各領360萬元。

此外，針對新生還有英文獎學金最高16萬、新生AI獎學金最高20萬元等。此外，為鼓勵學生繼續留校深造，並推出「五年一貫」獎金方案，只要再念1年完成碩士學位，就可獲1萬元獎金；上榜名次前30％，還可比照國立大學收費。

亞大招生處表示，考量學生反映，高中好友、同學因考試分發而分道揚鑣，希望有機會返台中一起念大學；不少中部家長考量子女隻身離家念書，物價上揚、開銷大，希望能回中部念書。亞大推出「相揪到亞大，逗陣來讀冊」獎助辦法，暑轉生各系錄取排名前50％績優生，發獎學金1萬元；另50％考量轉學生要搬遷、租住、往返開銷等費用，發放補助搬遷5千元助學金。

亞大表示，暑期轉學招生報名自6月13日至7月10日止，於7月21日放榜。