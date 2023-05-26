洪福源表示，所謂的「碳權交易」其實一切的一切都為了終極目標「碳中和」， 「碳中和」是真實的事情，而不論是碳關稅、碳稅或是碳權，都只能說是為了達到「碳中和」的工具。

洪福源將達成終極目標「碳中和」的路徑細分為兩路，即積極和消極，所謂的積極面就是，台化積極砸錢投資，2020年碳排放已較2010碳達峰年降低30%，2030年將再減排25%，計畫投資將金額提高至185億元，但究竟2030年後該怎麼進行下一步，確實在技術上是很大的挑戰。至於消極面，則是碳關稅、碳權或是碳稅等手段，其中，又以碳稅是最為消極的。

但洪福源強調，不論是碳稅、碳權或是碳關稅等，一定要有標竿，交易才可以有所依據，想介入的產業才可以做，儘管台灣現在碳權已經有平台，但是還是很空，反觀大陸市場來說，平台標竿就做得很好，台化在大陸的相關事業體先前就因為做得好受到獎勵。

現階段市場廣泛熱議的「碳權」其實就是「排碳的權利」，終極目標就是可以邁向「碳中和」，其實不只碳權交易，其他包括碳稅、碳關稅或碳費其實更像是工作或亦是手段，主要就是期望藉由「將碳排放貼上價格標籤」的道理，提供企業經濟上的誘因，進而達到實質減少溫室氣體排放的目標，這個概念也是目前國際公認最有效的減碳工具。