台積電去年5月31日爆出近8.2萬張大量，收在當日最高點560元、大漲13元，但隨後股價一路拉回，今年2月10日盤中最高546元，接下來又在今年3月24日反彈至539元後一路下挫至4月27日的489元，這段期間，台積電面臨上述三重頂下壓的反壓。

受到輝達第一季財報及第二季財測均優於預期的利多激勵，台積電今天正式?破三重頂，由於短線台積電漲幅不小，逢高獲利回吐壓力也不輕，致日K形成一根長黑棒，另在量能表現方面，至11點半過後成交量已放大至6.6萬張，逼近昨天的6.8萬多張。