台積電去年5月31日爆出近8.2萬張大量，收在當日最高點560元、大漲13元，但隨後股價一路拉回，今年2月10日盤中最高546元，接下來又在今年3月24日反彈至539元後一路下挫至4月27日的489元，這段期間，台積電面臨上述三重頂下壓的反壓。
受到輝達第一季財報及第二季財測均優於預期的利多激勵，台積電今天正式?破三重頂，由於短線台積電漲幅不小，逢高獲利回吐壓力也不輕，致日K形成一根長黑棒，另在量能表現方面，至11點半過後成交量已放大至6.6萬張，逼近昨天的6.8萬多張。
受到輝達（Nvidia）大漲24％以上的帶動，台積電ADR勢如破竹，25日以大漲12％作收，收在100.95美元，重返100美元大關，今日台股開盤台積電（2330）股價直接跳空以568元大漲25元開出，早盤多維持大漲20元，在563元附游走，正式突破去年5月31日一路下跌形成的三重頂壓力。
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