網紅小珍奶放棄百萬年薪的科技業工作，踏上社群經營之路，今年更加入中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」，擁有甜美臉蛋及火辣身材的她，一舉一動都成為粉絲關注焦點，近日在instagram曬出在球場應援的花絮照，只見她拉下身上穿的法袍，露出雪白香肩及傲人北半球，讓粉絲看得血脈賁張。

小珍奶透露當天是味全對上兄弟在洲際的賽事，不過比賽因雨兩度暫停，共中斷2小時23分，凌晨1點03分才結束比賽，當天直到分出勝負才離開的她，被粉絲私訊詢問為何願意留到最後？她表示非常想支持球員到最後一刻，只要比賽結束前，只要所有應援夥伴都還在現場，無論有沒有人留下來支持，都希望自己是其中一員，更強調當晚直到凌晨3點才回到家。

小珍奶不忘附上當天的花絮照，只見她身穿味全去年挺進季後賽發行的法袍，對著鏡頭露出招牌甜美微笑，懂得掌握流量密碼的她，不忘將法袍拉下露出雪白香肩及性感鎖骨，一對傲人北半球及深邃事業線若隱若現，格外引人無限遐想，也吸引上千人朝聖按讚。

對此，網友紛紛留言：「小珍奶和龍隊應援團和龍迷都辛苦了！見證中職歷史上的第一次，只可惜最後輸球了」、「謝謝妳對球隊的全力應援」、「看到妳每場客場場場到真的很敬業，妳的努力一定能成為正式啦啦隊隊員」。