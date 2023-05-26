有些人花錢如流水，看到喜歡的東西就想買，非常大手大腳，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、雙魚座、天秤座對於花錢這件事情上，只管當下是否快樂，不去想自己是否會成為月光族，而到最後經濟困難時，便會向身邊的人求助借錢。

▍雙子座

雙子座對於花錢這件事情上，只管當下是否快樂，而且很會給自己找理由。等到加入月光族時，便會理直氣壯解釋，計劃趕不上變化，活在當下最重要！當經濟困難想找人求助時，讓人完全不想理會他們。

▍雙魚座

雙魚座花錢總是大手大腳，對他們來說，花錢的樂趣遠遠超過賺錢的動力，無論是否該花，雙魚座只要念頭一起就會衝動消費，即使身上金錢不夠也會向親朋好友借，來順利取得支援，但長期下來身邊的人對他們感到非常不滿。

▍天秤座

天秤座不甘心過著綁手綁腳的生活，所以在任何方面都會追求高品質。天秤座向來堅持當下快樂最重要，所以總是花錢不手軟。雖然非常了解交際手腕的他們能輕鬆和別人借到錢，但其實背後的怨言與不滿在深深累積著。