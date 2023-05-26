台北市長蔣萬安26日主持交通會報，報告北市交通死亡人數1至4月死亡數29人，較去年同期增加10人，蔣萬安因此裁示請交通局與警察局持續執行防制及宣導。而後局處報告到行人死亡人數就占14人，且都是長者，副市長李四川也出奇招，表示許多小學生都是由阿公阿嬤帶上學，「他們也最聽孫子的話」，教育局應從小學教育做起，讓學生可以告訴長者交通規則，一同遵守。

根據交通局報告，台北市1至4月A1死亡人數29人，與去年同期相比增加10人。其中行人死亡數就占了14人，且都是65歲以上長者。而分析車輛肇事原因以「搶越行人穿越道」及「 未注意車前狀況」為主，但行人自身違規計12件，比例達 85.71％，行人肇事原因以「闖紅燈」8件最多、「不依規定擅自穿越車道」4件次之。

對此李四川表示，教育局應該去做一件事 ，要去小學教小學生回去告訴阿公阿嬤，這個教育才是最有效 。而教育局立刻回應有針對高齡者，透過樂齡中心、樂齡學堂，以路老師去做交通安全宣導。回答方向顯與李四川建議不同。

李四川再說道，在國外只要看到斑馬線，車主都會減速，但台灣駕駛比較不會去看斑馬線，都看紅綠燈，如果假設紅燈你違規過馬路，開車的不會停下來，但不是說一定要禮讓行人嗎？老人也不知道那狀況。

李說，現今社會送小學生去上課大多是阿公阿嬤 ，他們也最聽孫子的話，所以應該在教育著手再回溯，讓小學生去告訴阿公阿嬤，出門要小心並遵守規則，尤其65歲以上人口已經占21.9％ ，所以提醒教育局，如何可回溯，宣導會相當重要。