北市警南港分局舊莊派出所，日前凌晨4時許在松河街上巡邏時，看見一名劉姓男子乘坐電動輪椅於馬路上逆向行駛，遂上前攔查，發現劉男是毒品人口，被盤查時神色顯得十分緊張。

員警在劉男的香菸盒中，發現沾有安非他命殘渣的吸食器、玻璃球、塑膠軟管及1小包安毒，當場將他逮捕。劉男供稱自己住在花蓮，3周前特地北上就醫，因長期住院無聊所以趁半夜私自離院，乘坐電動輪椅在街頭兜風散心，不料，因為逆向遭警方攔下，並被發現身藏毒品。全案詢後，依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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