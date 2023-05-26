男坐電動輪椅逆向狂飆 警攔下赫然發現「毒」駕 13:132023/05/26 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方查獲安非他命、吸食器、玻璃球及塑膠軟管等證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 北市警南港分局舊莊派出所，日前凌晨4時許在松河街上巡邏時，看見一名劉姓男子乘坐電動輪椅於馬路上逆向行駛，遂上前攔查，發現劉男是毒品人口，被盤查時神色顯得十分緊張。 員警在劉男的香菸盒中，發現沾有安非他命殘渣的吸食器、玻璃球、塑膠軟管及1小包安毒，當場將他逮捕。劉男供稱自己住在花蓮，3周前特地北上就醫，因長期住院無聊所以趁半夜私自離院，乘坐電動輪椅在街頭兜風散心，不料，因為逆向遭警方攔下，並被發現身藏毒品。全案詢後，依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。 ★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！ #電動輪椅 #毒駕 #狂飆 #毒品 #逆向 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。