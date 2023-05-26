美國富豪馬斯克旗下新創大腦晶片公司Neuralink今天表示，他們已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准執行大腦晶片的人體試驗，有望藉此治療癱瘓、失明及精神相關疾病。

美國財經新聞網CNBC報導，Neuralink正在開發名為Link的大腦植入晶片，協助嚴重癱瘓的病患只需透過神經訊息就能控制外部科技產品。這意味像「漸凍人」等患有退化性疾病的患者能以心智移動游標或打字，重拾與親人溝通的能力。

綜合法新與路透社報導，Neuralink指出，美國食藥管理局首次批准執行人體臨床研究，是大腦晶片技術跨出「重要的第一步」，這項技術旨在讓大腦直接與電腦連接。

Neuralink在推特（Twitter）發文：「很興奮和大家分享，我們已獲FDA批准，得以啟動我們首次人體臨床研究。」不過業者表示臨床試驗的招募作業還沒開始。

根據Neuralink的介紹，他們已將約硬幣大小的大腦晶片原型植入猴子的頭骨中。在一次演示中，Neuralink展示幾隻猴子正在「玩」一些簡單的電動，或透過大腦晶片在螢幕上移動游標。

馬斯克表示，Neuralink會嘗試利用大腦晶片，讓失去這類能力的人恢復視力和活動能力，「我們會先從幾乎無力控制肌肉的人開始…讓他們能比有雙手的人更迅速地操作手機。」

他說：「儘管聽起來很神奇，但我們相信脊髓損傷的人有機會恢復全身功能。」

Neuralink和FDA沒有立即回應路透社相關詢問。

此外，馬斯克也想像大腦晶片有機會治癒一系列疾病，包括肥胖、自閉、憂鬱及精神分裂症，就連網頁瀏覽、心電感應都有望成真。