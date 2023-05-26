極端氣候帶來的強降雨容易出現淹水災情，台中市議員林祈烽要求市府，全面在各淹水熱點建置公共監測平台，一發現有淹水發生，即時通報並派人員前往管控疏導交通。水利局回應，目前在易淹水區已設置268處淹水感測器，24小時全天候監控，今年將再布設172組淹水感測器。

林祈烽說，之前一波強降雨讓台中市多處淹水，「台灣大道河」又在弘光科大校門口前重現，學生和機車都被強勁的水流衝走、校門口的人員要緊急救援都來不及拉人，凸顯豪大雨來臨時預防和疏散機制的重要性。

林祈烽表示，新北市政府2018年結合境內13家有線電視系統業者，建置新北防汛公共監測平台，運用數位化高科技傳輸，3年內分階段於全市易積淹水的熱區佈設點位，24小時全天候監控，並提供維修服務，監測平台也納入新北市重要防災系統，各局處首長、各區區長、學校校長都可利用手機、平板等行動裝置，即時查看易淹水地區情形，有效掌握災情並提早因應。

林祈烽指出，現在的氣象報告都很精準，市府在調度各單位的人力前，如果有這套即時的預警系統可以參考，就可以提前佈署、提前派義交、義警或警察同仁到場疏導管控交通，維護民眾的安全。

水利局說明，台中市目前於易淹水區已設置268處淹水感測器，24小時全天候監控，以無線傳輸網路將水深資料即時傳輸至水利局智慧防汛網系統，此外，也向警察局介接255組CCTV輔助監控水情。今年將再布設172組淹水感測器，配合歷史災點更完善台市水情監測網密度，以達極端氣候強降雨時的預警效果。

數位局表示，水利局建立的「智慧防汛網」系統整合超過300個感測資訊，提供分析預警、疏散通報和調控評估等防汛功能，也開發「台中水情APP」供民眾查詢。數位局會持續協助水利局在系統優化等技術支援。