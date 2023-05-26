AI題材股今天仍是盤面重點，尤其千金股中與AI相關概念股多持續大漲，除了信驊漲停、重返3,000元大關之外，力旺、創意、祥碩、緯穎等都同步上漲1％～2％以上，穎崴今天再拉出第二根漲停、續創新高價。
AI題材銳不可當 股王信驊衝漲停又站上3000元
輝達（Nvidia）掀起的AI人工智慧題材魅力不可擋，遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠、股王信驊（5274），今（26）日股價一早約10點過後強勢鎖上漲停3,035元，股價重返3,000元大關。
輝達（Nvidia）掀起的AI人工智慧題材魅力不可擋，遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠、股王信驊（5274），今（26）日股價一早約10點過後強勢鎖上漲停3,035元，股價重返3,000元大關。
AI題材股今天仍是盤面重點，尤其千金股中與AI相關概念股多持續大漲，除了信驊漲停、重返3,000元大關之外，力旺、創意、祥碩、緯穎等都同步上漲1％～2％以上，穎崴今天再拉出第二根漲停、續創新高價。
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