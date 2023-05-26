高雄前鎮1名婦人日前透過「日本朋友」介紹在一個不明的平台上投資，未料吳婦至銀行匯款5萬元時， 與行員聊天透露投資訊息，查出該投資平台所提供的匯款帳號不僅是個人帳戶，甚至已遭通報為警示帳戶。

55歲吳姓婦人上周到銀行臨櫃匯款時，向行員表示自己是要匯款修繕房屋的工程款，協助辦理同時也與婦人閒聊，未料婦人脫口道出自己是為了投資股票才要匯款新臺幣5萬元，接著查出投資平台所提供的匯款帳號不僅是個人帳戶，甚至已遭通報為警示帳戶。

前鎮分局瑞隆派出所員警到場後，細問吳姓婦人如何得知此投資管道，吳婦這才表示自己認識的一位「日本朋友」因藉由這個不明的投資管道投資股票而賺取龐大獲利，所以才想說要一起投資看看，員警聽聞後先向吳婦再三確認是否有與這位女性「日本朋友」見過面，吳婦也堅定的向員警表示自己已經認識這位「日本朋友」多年。

但警示帳戶是事實，警方也向吳姓婦人仔細解釋何謂警示帳戶，也建議投資股票還是利用正當管道，雖說只有小額投資，但都是辛苦錢，還是要透過正當管道，才能避免中了詐騙集團的圈套。