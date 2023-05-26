隔夜費城半導體指數大漲近7%，受此激勵，重量級晶片股三星電子和SK海力士分別上漲2.03%和5.41%。
Mirae Asset Securities分析師Seo Sang-young表示，人工智慧（AI）的軍備競賽促使外資繼續狂買半導體股，在市況悲觀之際，支撐韓股力守平盤。
外資買超韓股4827億韓元。
韓元微升0.01%，報1,325.9兌一美元；本周以來亦幾近持平。
重量級晶片股上漲，但美國債限談判情勢不明，大盤整體走弱，周五南韓KOSPI指數在平盤上下狹幅波動，目前微升0.17%，報2,558.56點；本周來暫漲逾0.5%，可望連續第2周收高。
隔夜費城半導體指數大漲近7%，受此激勵，重量級晶片股三星電子和SK海力士分別上漲2.03%和5.41%。
Mirae Asset Securities分析師Seo Sang-young表示，人工智慧（AI）的軍備競賽促使外資繼續狂買半導體股，在市況悲觀之際，支撐韓股力守平盤。
外資買超韓股4827億韓元。
韓元微升0.01%，報1,325.9兌一美元；本周以來亦幾近持平。
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