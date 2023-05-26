尿液的顏色也可作為觀察身體健康的重要指標，泌尿科醫師指出，一般正常的尿液顏色從透明無色到金黃色都屬於正常，但如果出現4種情況就得警覺，包括粉色尿、茶色尿、白濁尿及泡泡尿，其中粉色尿就是血尿，若無痛性，就得警覺是否為腫瘤所引起。然而，尿液過淡也不要輕忽，出現多尿、尿色淺、口渴、脫水，皮膚乾燥，便秘等症狀，需要進一步檢查是否為尿崩症。

耕莘醫院泌尿科醫師歸家豪在《健康2.0》節目上，說明尿液顏色和身體狀況的關聯。他表示尿液是自我檢查很方便的一個方法，他建議可觀察早上起床的第一泡尿，並分享5種尿液顏色各自所反映的健康狀態：

1、正常尿液：歸家豪指出，從透明無色，到略為金黃、淡黃色都算正常範圍。

2、粉色尿：歸家豪說，這明顯為血尿，最擔心是無痛性，有可能是腫瘤所造成。他表示，若泌尿道感染或結石刮破出血，一般都會有疼痛症狀出現。

3、茶色尿：歸家豪表示，為肝臟受損傷或橫紋肌溶解症所造成；他說，有些人跑完馬拉松就會呈現此狀態，甚至出現如同可樂般深的顏色。

4、白濁尿：歸家豪說，若有感染、結石、腎臟發炎或膿排不出時，拿針抽就會呈現白濁色，裡面還有很多沉澱物。

5、泡泡尿：歸家豪指出，並非尿液出現泡泡就代表有問題，但如果有緻密泡沫，且達1分鐘未消除就要注意，蛋白尿的可能性很高。

歸家豪補充，造成尿尿起泡的原因很多，像是憋了一個晚上，尿液雜質較多，或是馬桶較髒、排尿入射角度較大等，都可能打出泡泡；另外，他也曾遇過求診個案，一位大學生平常不常運動，卻跟著朋友跑了半馬的馬拉松，結束後發現尿液呈現蛋白尿的狀態，讓其相當緊張。然而，當下檢驗白蛋白指數確實較高，不過兩周後再追蹤，就恢復正常了。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科程威銘醫師過去曾指出，尿液顏色偏深雖是身體警訊，但過淡甚至清清如水也要當心。他表示，若沒有過度喝水，但尿液顏色偏淡、尿量又多的話，要懷疑是否有尿崩症，這是指腦下垂體因疾病影響，使得後葉分泌的抗利尿荷爾蒙缺乏，導致大量稀釋的尿液排出。如果日常會有多尿、尿色淺、口渴、脫水，皮膚乾燥，便秘等症狀，最好也要進一步檢查。