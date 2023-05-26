高雄41歲林姓婦女近期沉迷與男網友討論投資虛擬貨幣，同住女兒擔心母親遭詐騙，日前到派出所求助。員警隨女兒回家，林女見狀起初相當不滿，還對女兒臭臉「妳報警的喔？」，經過員警苦心勸說，林女才打開心房，表示近期認識帥氣男網友「阿凱」，在對方鼓吹之下開始投資虛擬貨幣，還約定一起買房，所幸才剛買等值1萬元泰達幣還未匯給對方，林女在員警不停勸說下如夢初醒，險遭到詐騙。

24日下午1時許，22歲陳姓女子慌張來到三民二分局民族所，向派出所員警報案，表示母親最近3個多月都在跟男網友討論虛擬貨幣投資，但陳女認為母親對於虛擬幣領域不熟悉，多次向母親勸阻都沒有效果，只好請求警方協助，員警聽聞立即跟陳女來到住家，一同加入勸導行列。

林女見到女兒將員警帶回家中，臉色瞬間大變，員警先初步詢問是否有在網路認識網友，林女直接否認，還臭臉對女兒說「妳報警的喔？」，女兒只好向母親說「要警察跟妳溝通」，但林女當下似乎感受不到女兒的孝心，打算直接調頭離開。

但在員警苦心勸說之下，才逐漸打開林女的心房，林女向員警表示，近期在網路上，認識一名長相帥氣的男網友「阿凱」，雙方相談甚歡，並且在對方時常噓寒問暖等，使林女深陷愛情陷阱。

對方見林女上鈎，開始不斷鼓吹其投資虛擬貨幣有高額獲利，希望林女一起投資，多賺點錢將來可以買房同住，林女聽聞後擔心不懂虛擬幣操作，此時對方就表示代為操盤，為了讓林女放心，還讓林女先購買等值1萬元的泰達幣先試試水溫，林女一聽立即向虛擬幣商購買等值泰達幣，所幸還未匯出，就遇到員警辛苦勸阻作罷，林女事後也如夢初醒，將對方封鎖，並對員警深表感激。