一名女網友分享，某天要和男友一起出去玩，男友突然說忘記拿東西要先回家一趟，她跟著過去以後，卻發現獨居的男友家裡滿滿都是女生的日用品，從髮箍和髮飾到保養品應有盡有，本以為是綠光罩頂的悲慘結局，沒想到竟是男友偷偷準備的交往3年同居驚喜，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard上分享，男友獨自在外面租房子住，某天他們準備出去玩，男友突然想起有東西忘記拿，便說要先回租屋處，本來男友叫她在外面等，但因為她突然想上廁所，就這樣跟著進去了，沒想到卻讓她看到震驚的畫面。

女網友表示，男友的廁所裡擺著可愛的髮箍和髮飾，水杯裡擺著2個牙刷，房間化妝台上還有一系列的保養品，看起來好像有另一個女生長期住在這裡的樣子，因為男友平時超懶惰，她幾乎可以篤定上述提到的東西不是男友本身要用的。

女網友指出，當下她直接跟男友攤牌詢問「你家有女生住過喔？怎麼會有那麼多女生的用品？」本來以為會聽到心碎的答案，沒想到男友卻一臉委屈地說「都怪你突然要上廁所，我準備的驚喜都被看光了！當初不是說好交往3年就要同居？」

女網友表示，沒想到男友竟然一直記得兩人交往初期的話，當時她告訴男友說，如果相處融洽的話，第三年差不多可以考慮同居，而最近他們即將邁入交往第三年了，沒想到男友會把這句話記得這麼清楚。

貼文引起網友討論，「這個劇情真的是高潮迭起啊」、「看前半段超氣，看後面整個鬆一口氣」、「原本要替妳開罵了，結果這個轉折」、「原來，以後渣男們可以用用看這理由，看過不過」、「懷疑你在放閃」。