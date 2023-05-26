金門1名50多歲的陳姓男子，日前行經金寧鄉慈湖路附近時，突覺身體不適、表情痛苦、手按著胸口向經過的路人求救，隨即倒地不起。消防局獲報後立即出動救護人員到場進行CPR急救，隨即送往部立金門醫院接手治療，所幸在前後端消防醫護人員共同努力急救下，該男子到院後成功恢復呼吸心跳，休養康復出院後也親自表達謝意，「謝謝消防人員，拯救我的生命！」。

消防局指出，這起案件發生於本(5)月間，民眾報案1名年約50歲的男子坐臥在金寧鄉慈湖路旁，面露痛苦表情，而且手按著胸口向經過的路人求救，請求協助撥打119報案，隨即倒地不起。消防局指揮中心受理後，派遣員依據報案內容懷疑為OHCA（無呼吸心跳）案件，立即派遣轄區金寧分隊救護車1部、救護員3名出勤。救護人員到場立即給予CPR急救，後續送往部立金門醫院接手治療，在前後端消防醫護人員共同努力急救下，該名男子到院後成功恢復呼吸心跳，與死神拔河成功。

陳男康復出院後，親自感謝出勤救命的消防人員；而成功救回一條寶貴性命的消防人員內心也感到非常欣慰，日前並至該名男子居住處所關心，並對同住友人宣導學習CPR急救技術，讓大家以實際操作方式，熟悉CPR「叫叫壓電」的流程。

獲救的陳男見到當天自死神手中搶回自己生命的金寧消防分隊救護員汪子容時說，當天發生的情形都不記得了，彷彿生命被老天爺按下了暫停鍵，幸好有消防人員幫忙才得以延續下去，並隨即對消防人員表達滿滿感謝，希望可以合影留念。

救護員汪子容則說，平時於隊上接受充足的救護訓練，能夠在救護勤務中發揮所學，並成功拯救生命，對於身為消防員的自己和夥伴們都是最大的鼓勵與肯定。

身體不適獲救的陳男(中)親自向消防救護員表達謝意，「謝謝消防人員，拯救我的生命！」。(圖／金門縣消防局提供)

消防局第一大隊長陳叁奇表示，本案急救成功在於患者警覺身體異樣時立即求援，救護同仁迅速到達並給予急救處置得宜。近年來消防局積極訓練精進救護技能，有效提升OHCA急救成功率，而成功的救援，除了需要救護人員的專業技術外，也需要搭配現場民眾即時的CPR急救，尤其在季節更替時節，易受氣候交迭引發心血管疾病。

陳叁奇也指出，消防局第一大隊金寧分隊在今年五月期間，即受理了3件OHCA案件，難能可貴的是，這3起OHCA案件在救護同仁高品質CPR急救之下，病患到院後皆成功恢復呼吸心跳，其中兩件的陳姓、黃姓民眾更是於入院半個月後即順利康復出院。

消防局長呂英華表示，在縣府及議會的指導與支持下，該局持續提升救護領域；在硬體部分，鼓勵民間捐贈救護車，爭取中央補助款採購先進急救器材，如自動體外心肺復甦機、電動擔架床等；軟體方面，賡續與本縣醫療指導醫師密切聯繫，與部立金門醫院合作交流及特殊救護案件追蹤研討等。

呂英華補充說，今年3月該局更指派2位優秀人員赴台接受為期10個月的高級救護技術員訓練，精進救護知識與技能。消防局將秉持縣長「禮運大同」的施政目標，持續努力不懈，守護鄉親生命財產安全。