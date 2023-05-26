水利署未來5年準備在台南市將軍區青山漁港投資160億打造1座海水淡化廠，行政院4月底通過核定，預計2028年完工產水。為避免如光電場開發案衍生弊案與紛爭，水利署長賴建信25日率隊拜訪台南地檢署檢察長鍾和憲，雙方一起成立廉政平台。

全球極端氣候令南台灣3年經歷2次大旱，水利署準備在新竹與台南各打造1座海水淡化廠，解決水荒問題。其中台南海淡廠投入160億，初期每日產水10萬噸，最大可每日產水20萬噸，正式運轉後將是全台最大的海淡廠，可大幅提高南台灣的供水韌性。

台南市近年發展光電場迭起爭議，弊端叢生，地方反對聲浪頻傳，台南海淡廠還在備標階段，在地民眾已傳出反對聲音。

賴建信25日率南區水資源局長連上堯、第5河川局長吳明華、第6河川局長謝明昌等人拜會鍾和憲，針對可能發生的弊端或廉政風險，研商相應防貪措施與作為。

賴建信提到2011年推動「曾文南化烏山頭庫治理及穩定南部地區供水計畫」時，南水局、廉政署及台南地檢署曾共同成立廉政平台，有效防杜貪瀆弊案發生，這次新竹與台南2座海淡廠計畫經費總共200多億元，將辦理國際標，希望延續合作，避免不法外力介入干擾海淡廠興建。

鍾和憲表示樂見台南海淡廠廉政平台成立，台南地檢署將成為轄區水利署所屬各局廉政業務推動的堅實後盾，水資源建設完成後對社會將有很大貢獻。