康舒今天舉行股東會，終端持續庫存調整，且第1季為傳統淡季，康舒第1季稅後盈餘2955萬元，年減72%，每股盈餘為0.06元，累計前4月合併營收為67.5億元，年減16.55%。

許介立表示，受到全球總體經濟情勢影響，消費性電子產品的終端需求，近來面臨明顯的衰退。這導致我們的消費用電源客戶，短期內必須放緩拉貨，以調整庫存水位，這對消費用電源的需求產生相當幅度的影響；以公司整體營收的角度看，在幾個月前，我們原本預期第1季會是2023年營收的低谷，認為第2季營收狀況會比第1季好轉，然而，因為消費用電源客戶，調節庫存的幅度超出了預期，因此依據目前的訂單狀況，我們修正了對第2季營收看法，預期第2季將是2023年營收的低谷。

儘管第2季營運趨於保守，許介立也釋出正面訊息，許介立表示，我們已於第2季開始出貨給筆記型電腦新客戶，預計會在今年第3季起貢獻營收，另一方面，我們也在第2季斬獲伺服器新客戶的訂單，預計將在2024年起，開始有營收貢獻。

在企業用電源方面，整體需求相對穩健。其中我們特別看到網通電源、燃料電池電源的需求明顯成長，我們也預期這兩個產品線，今年將有不錯的營收成長。

至於伺服器電源方面，去年我們調整我們的產品策略，採用新世代規格開發標準平台，並且功率密度能達到每立方英吋100瓦，相信新的產品策略將會持續幫助公司獲取新客戶。