彰化縣文化局今天舉辦八卦山大佛修復工程竣工典禮，八卦山大佛自蓮花座至佛身，計有7丈2尺高，曾是東亞第一大佛，為台灣歷史建築百景之一，也是彰化八景之首，修復工程歷經多次流標後，終能完工，成為彰化縣文化資產歷史建築修復的亮點，持續守護彰化縣民。

彰化縣文化局今天舉辦八卦山大佛修復工程竣工典禮。（孫英哲攝）

彰化縣長王惠美、文化部常務次長李連權、財團法人八卦山大佛風景協會董事長張世良與各級民代，一起出席見證竣工典禮這歷史的一刻。王惠美表示，在建縣300年，又是浴佛節，天空也下起一些雨，與大家一起見證歷經一甲子的「八卦山大佛」修復完竣工。

八卦山大佛是彰化縣民的守護神。（孫英哲攝）

八卦山大佛在1961年落成，2002年登錄為彰化歷史建築，經過這些年的風吹雨打，造成大佛表面受損嚴重以及內部滲水問題，彰縣府為修復八卦山大佛，在2019年向文化部爭取總經費達3100萬元，其中文資局補助2635萬元，縣府經費465萬元。

八卦山大佛修復工程在發包後，經過9次流標，終於在2020年招標成功，之後又因施工的方式等問題導致工程延宕，一直到2021年才重新招標，並在今年修復完成，大佛的修復工程一波三折，相當困難。

王惠美指出，在八卦山大佛修復完工之後，不僅具宗教信仰、歷史建築，未來結合八卦山整體觀光，與八卦山下的中興莊、扇形車庫等地方串連，形成一條兼具歷史人文及觀光休憩的旅遊步道，帶動彰化觀光，讓大家看到彰化的歷史人文的深度，且在「八卦山大佛」的守護下，讓八卦山的風華再現。

文化部常務次長李連權表示，每每前往日本鎌倉參拜阿彌陀佛像時，也都會想到彰化的八卦山的釋迦牟尼佛，八卦山大佛對於台灣是非常重要的文化資產，也是很多人共同的記憶，他看到有些內部要再補強的地方，文化部將全力支持八卦山大佛後續的內部修繕工程。

八卦山大佛風景協會董事長張世良說，非常感謝文化部與縣府，將大佛列為歷史建築，禮佛最重要就是保佑整個台灣有風無颱，有雨無災，大佛是大家的，歡迎大家天天都來八卦山，這裡的環境清幽，空氣清新、風景美，位在城市中，交通方便，很少有這麼好的地方，歡迎大家有空來走走。