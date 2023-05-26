新浪財經報導，各類股方面，晶片概念股爆發，德明利、睿能科技雙雙飆出漲停，算力類股跟漲。教育類股強勢反彈，學大教育漲停。AIGC概念股回暖，地下管網、水利等水網建設類股集體活躍。
煤炭、地產、基本金屬等權重類股走弱，電商、紡織、啤酒等消費類股持續調整，國防軍工類股走低。整體來看，個股跌多漲少，兩市超過2,800股下跌。
另一方面，因佛誕日假期，港股26日休市一日，29日恢復交易。
大陸滬深兩市26日半日雙雙收跌。上證指數26日半日收報3,196點，下跌4點，跌幅為0.14％。深證成指半日收報10,853點，下跌42點，跌幅為0.39％。此外，滬深300指數半日收報3,834點，下跌15點，跌幅為0.41％。創業板指數半日收報2,227點，下跌16點，跌幅為0.73％。
新浪財經報導，各類股方面，晶片概念股爆發，德明利、睿能科技雙雙飆出漲停，算力類股跟漲。教育類股強勢反彈，學大教育漲停。AIGC概念股回暖，地下管網、水利等水網建設類股集體活躍。
煤炭、地產、基本金屬等權重類股走弱，電商、紡織、啤酒等消費類股持續調整，國防軍工類股走低。整體來看，個股跌多漲少，兩市超過2,800股下跌。
另一方面，因佛誕日假期，港股26日休市一日，29日恢復交易。
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