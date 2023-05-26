新浪財經報導，各類股方面，晶片概念股爆發，德明利、睿能科技雙雙飆出漲停，算力類股跟漲。教育類股強勢反彈，學大教育漲停。AIGC概念股回暖，地下管網、水利等水網建設類股集體活躍。

煤炭、地產、基本金屬等權重類股走弱，電商、紡織、啤酒等消費類股持續調整，國防軍工類股走低。整體來看，個股跌多漲少，兩市超過2,800股下跌。

另一方面，因佛誕日假期，港股26日休市一日，29日恢復交易。

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