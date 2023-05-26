蔡英文總統今出席「2023台北國際觀光博覽會開幕典禮」，北市旅行商業同業公會駱炫宏理事長致詞時提到希望開放台灣旅遊業者組團赴中國大陸觀光一事。蔡英文回應表示，交通部正在討論這件事，她在520記者會中也有談到，希望在疫後，兩岸可以逐步恢復健康有序的交流，旅遊也是其中一部分，相信交通部在討論後有一些方案，會再與大家報告。

蔡英文致詞時表示，台北國際觀光博覽會已經邁入第17屆，每年都吸引許多旅遊愛好者，創造出許多商機。今天很高興與大家一起參加這場旅遊人的盛會，也藉此機會感謝所有觀光旅遊業的夥伴，過去3年多來，努力配合防疫，一起度過疫情的挑戰，「大家都辛苦了」。

蔡英文總統（見圖）26日出席「2023台北國際觀光博覽會」開幕典禮致詞。（趙雙傑攝）

蔡英文指出，大家都是台灣觀光旅遊業的重要支柱，政府也會協助產業邁向疫後復甦。從去年，我們就開始預作準備，行政院和交通部啟動各項振興措施，像是透過國旅補助，積極鼓勵國內旅遊。

她提到，隨著全球各國陸續解封，台灣也從這個月開始，疫情等級降階。就在前天5月24日，我們迎來第200萬旅遊人次，這顯示台灣觀光正在逐漸復甦。目前，世界各地來台旅遊人數的前10名，有香港、韓國、日本，東南亞國家也占了6名。這代表台灣鄰近國家的人民，對於來台灣旅遊充滿興趣。

她說，前幾天她陪同國外貴賓參觀總統府，在紀念品中心遇到一群來自香港的旅客，她也詢問是否第一次來台灣，旅客表示因為很喜歡台灣，所以他們經常來。她歡迎喜歡台灣的人都可以常來。

蔡英文總統26日出席「2023台北國際觀光博覽會」開幕典禮，一同出席啟動儀式。（總統府提供）

蔡英文表示，今年總統府也推出「來去總統府住一晚」的活動，邀請全球各國有影響力的名人、網紅，來體驗台灣的美好，向全世界介紹台灣。報名還沒截止，麻煩大家幫忙多宣傳。

她指出，交通部組織法已經完成修法，交通部觀光局將改制為交通部觀光署，在人力跟資源的部分也會比以往更充足。她相信，未來政府整合觀光資源的力道，一定會更強勁，讓觀光旅遊業能夠蓬勃發展。

她認為，一場疫情讓全球觀光旅遊業，都面臨嚴峻挑戰，各國都在努力調整，台灣也積極重整腳步，現在我們要全力衝刺，達成今年度來台旅客600萬人次的目標。

蔡英文表示，為了達到這個目標，需要旅遊業夥伴的共同努力，我們要對自己有信心、對台灣有信心，要用品質和服務再次擦亮台灣觀光的招牌，讓全球的觀光客來台灣旅遊，看到台灣的美、感受台灣的安全和便利。

「2023台北國際觀光博覽會」26日登場，台灣虎航請來空姐站台，吸引買氣。（趙雙傑攝）

隨後，總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，並參觀「韓國觀光公社」、「江原道館」、「日本觀光局」、「長榮航空」、「台灣虎航」、「中華航空」及「可樂旅遊」等攤位。