國泰航空疑似歧視非英語乘客話題最近鬧得沸沸揚揚，雖該公司行政總裁已經出面開記者會道歉，並表示會解雇服務態度不佳的員工，但仍止不住相關話題發酵，女星黃璐24日也發文表示，上月底搭國泰飛西安工作，光是登機Check in時就感覺地勤態度不好，後來她發現錢包遺失，求空服人員幫忙，對方也態度冷漠，她還聽到乘務人員工作時用英文抱怨，令她搭機的回憶非常糟。

40歲大陸女星黃璐曾以電影《G殺》入圍香港電影金像獎最佳女配角獎，並參加過電影《盲山》、《世界之間》、《推拿》，她與范瑋曾有一段婚姻，育有一女，2018年補辦晚到5年多的婚禮，隔年卻閃電宣布離婚，兩人沒多說明主因，只表示感情已經昇華，「從愛人變成了朋友及家人」。

黃璐發文。（圖／翻攝自黃璐lulu微博）

近日，黃璐發文分享搭乘國泰航空的不好經驗，指上月從香港飛西安，Check in時因地勤態度不好，導致她心情也很差，生氣地把錢包拿出來後忘了放在哪裡，直到登機前聽到廣播喊她的名字，她才發現錢包不見，而裡面有很多重要證件，當她兩難之際，登機處的地勤表示，如果她回去拿錢包，「飛機不能等」，因此她決定先登機再說，再請空服員幫忙協調寄送過來。

黃璐表示，上了飛機她便急忙找空服員表示這情況，對方不僅態度冷漠也沒開失物招領的單子給她，她再去找其他人幫忙，聽見其他人正在用英文抱怨，過了許久才有另一位女空服員上前表示不需要失物招領單，因為東西已經找到了，到西安過海關時，因為她沒港澳通行證，一度以為會被刁難，而西安海關態度和善說沒關係，「只要是中國公民都會讓你回家」，讓黃璐噴淚，直到本月5日她還是沒等到錢包，只好自己請香港的朋友去機場問，最後則是請她朋友親送才拿到錢包。

見此，網友回應：「真佩服你，好敬業，丟了這麼重要的東西都能穩穩的完成演出，換成我早已不淡定了」、「我19年把包落在飛機上，裡面也是有所有的證件，直接失物招領給我全部寄回來了，真的是差距，是南航，好評！」、「我遇過一摸一樣的事情，起飛前才發現我忘了領回我的駕照，但在另一個航站樓，馬上通知空姐，飛機已經要起飛了，確定我沒辦法出去領了，當時是飛機師過來和我說話，告訴我他們會派工作人員去幫我領，之後再寄給我，幾天之後我就收到了。但當時我搭的是馬航」。