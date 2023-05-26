聯合聚晶成立於1999年，為平面顯示器驅動IC設計商，聯合聚晶主要從事平面顯示器驅動IC設計(應用於電子紙、工業控制、醫療用儀器及車用等)，專精於高壓、混合訊號(Mixed Mode)平面顯示器驅動IC設計，並與策略合作夥伴共同布局電子紙、電子標籤(ESL)應用市場，以因應智慧零售通路對於電子貨架標籤的需求。

聯合聚晶董事長李威德表示，電子標籤系統除了符合全球節能減碳趨勢，在實體通路貨物管理上也可節省許多人力成本，配合庫存管理系統能即時更改標籤內容讓行銷活動更為靈活；像是針對生鮮商品或食品在賞味期前發動折價促銷活動，降低食物浪費、增加來客數及商場坪效，這些都將成為零售通路的新科技應用，並推升全球對於電子標籤各項應用的快速增長。

另外，李威德表示，近期已經看到市場出現回溫跡象，最新四色電子標籤IC也預計在第三季小量試產，可望扮演明年主要成長動能。

聯合聚晶於電子標籤領域耕耘許久，2021年即參加由元太、京東方、興泰科技共組發起成立的電子紙產業聯盟，並布局電子紙未來可能廣泛應用的各智慧領域，包含閱讀、新零售、教育、物流、辦公等領域應用。為強化電子紙生態圈布局，2022年元太集團更參與聯合聚晶私募增資，深化雙方在電子紙生態圈長期策略合作關係。

聯合聚晶近年持續探索具發展潛力的市場商機，電子貨架標籤就是其一，並已長期累積深厚的開發實績。全球電子標籤市場目前仍在起步階段，推估目前電子貨架標籤在全球零售商市占率僅約5~10%，代表還有相當大的成長空間。聯合聚晶與策略夥伴深化合作，同步開發全尺寸新世代的電子標籤驅動IC，可望搭上全球電子貨架標籤成長商機，業績也將厚積薄發逐步增長。