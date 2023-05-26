Klook表示，目前ChatGPT Plugin功能僅開放給Plus會員，符合資格的用戶可點選個人帳戶中的設定、開啟「Plugin」並進入商店，可直接安裝Klook外掛程式，安裝後開啟GPT-4語言模型便可使用，如可請ChatGPT安排曼谷4天3夜的推薦行程、或直接搜尋曼谷住宿推薦。

Klook產品長劉(由頁)(David Liu)表示，Klook致力打破旅遊預訂中的各種障礙，目前平台提供15個語言、超過41種貨幣，讓預訂更輕鬆無縫，推出Klook ChatGPT外掛程式也是基於相同理念。

劉(由頁)指出，為更好應用AI等創新科技來服務全球旅客，Klook也於內部成立專門小組，共同探索各種應用場景的可能性，包括補充行程頁面資訊讓內容說明更完整，或透過AI工具創建行程推薦文章等內容，從發現新地方到體驗當地文化，都可以輕鬆在平台上完成。