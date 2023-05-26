根據韓聯社報導，南韓韓亞航空（Asiana Airlines）26日中午左右發生一起飛航意外，一架客機在落地前，機艙逃生門突然開啟，當時飛機仍在空中，導致乘客的座椅被強風震得劇烈搖晃，6名乘客呼吸困難，目前已緊急送往醫院。

報導指出，這架OZ8124航班於上午11時49分從濟州島起飛，在12時45分降落大邱機場前，艙門突然開啟，客機便在門打開的情況下降落在跑道上。

從現場畫面可以看到，當時飛機仍在飛行，強風從開啟的艙門灌入，乘客的座椅不斷猛烈搖晃，頭髮和衣物也被吹得狂飛亂舞，驚險萬分。

韓亞航空一名代表說，當時飛機距離地面大約200公尺高度，機組人員都繫上安全帶準備降落，此時逃生門突然被坐在緊急出口附近的乘客打開。

據悉，當時飛機上共有194名乘客，其中6人出現呼吸困難，降落後隨即被送往醫院。部分乘客是濟州島中小學學生，將前往蔚山參加27日舉行的全國運動會，一位母親表示，「孩子們都在哭泣、發抖，非常害怕。」

韓亞航空表示，正在調查整起事故發生的經過，力求盡快向社會大眾交代。