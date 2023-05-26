台南市安南區天馬電台2017年遷移後，基地開發一直沒有下文，市議員郭信良今天市政總質詢，指天馬電台空轉13年，是地方的痛；如今安南區人口數已經突破20萬人，建議改為安南區政中心，一併解決安南區公所危樓、警三分局等空間不足的問題。市長黃偉哲答詢說，天馬電台是財政部國有財產署的土地，將先辦理會勘再決定。

據了解，天馬電台基地在安南區本淵寮，原本是中央廣播電台台南分台，但一般都稱為天馬電台。中央廣播電台於2017年4月搬離，土地及建物點交給國有財產署，基地面積約27.1公頃，土地主要權屬為國有地及市有地。從2018年起，由市府與國產署南區分署簽訂合作改良利用契約，並由文化局進行管理維護及招商作業。

郭信良認為，安南區的人口數已經突破20萬人，但安南區公所、戶政事務所、圖書館共用的大樓，卻已成為危樓，不僅空間嚴重不足，也有安全上的疑慮，建議區公所及市警三分局一併遷到天馬電台基地，並要求天馬電台用地進行都計專案變更。

都發局長徐中強認為，安南區的發展確實有此需要，鑑於文化局針對天馬電台文創區2次招商都沒有結果，因此將重新檢討。

黃偉哲也說，安南區公所大樓經過補強再補強，一定要遷離；警三分局也要遷建。但因天馬電台屬國有財產署土地，將徵詢國產局的意見，並先辦理會勘。