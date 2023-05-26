李國輝6年前潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，法院四次判死刑，最後改判無期徒刑確定。民眾黨主席柯文哲今天表示，從漢高祖劉邦進關中與民約法三章開始，「殺人者死」，2000年的文化一下子要改變也不容易，要廢除死刑可以，那就要終身監禁。

柯文哲說，這個問題已經討論太多次，就是廢死問題。死刑到底要不要廢掉？台灣所有公共政策，會完全偏一邊的就是維持死刑制度，這從以前到現在，他印象中支持度沒有低過80％，就是「你認為要維持死刑還是廢除死刑」，支持維持死刑的在台灣社會民調支持度大部分都在80％以上。

柯文哲指出，他也知道歐美國家，特別是北歐、西歐，一直透過像國際特赦組織、人權組織一直對台灣政府有施壓，他記得有一年去歐盟訪問也有遇到同樣問題，他們也是在問這題。

柯文哲表示，從漢高祖劉邦進關中與民約法三章開始，「殺人者死」，2000年的文化一下子要改變也不容易，他的態度是，如果真的要廢除死刑，那就要有配套措施，比方說終身監禁。

柯文哲認為，這叫民族的文化或是國家的文化，這就是李光耀在講亞洲價值的論點，李光耀說不要完全用西方的文化標準來看亞洲，東方國家有自己的文化。

柯文哲說，他知道維持死刑在台灣有很高的支持度，這是來自文化的繼承，他也知道這在國際上其他國家不太喜歡，至於怎麼做？如果折衷就是要有配套措施，要廢除死刑可以，那就要終身監禁，要廢除死刑變無期徒刑，無期徒刑又刑期滿15年就放出來，還是有些問題，如果法務部對這有特別意見，乾脆一套做出來。