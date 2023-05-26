國立嘉義高商普通科3年級學生賴嘉騏是新住民之子，母親癌逝，父親染毒，難以承受家變的重大打擊，封閉自己，念國中時一片慘白，受到嘉商師長輔導，解開心鎖，發掘文學興趣及才藝，屢次獲獎，學業表現出色，今年獲得「總統教育獎」，並考取東華大學。

賴嘉騏有2個弟妹，母親打工賺錢獨力撫養3名子女，卻在他念國小5年級那一年的母親節因鼻咽癌過世，父親又入監服刑，小小年紀承受不了接踵而至的重擊，他陷入憂鬱的漩渦，封閉自己，他形容「國中時期一片空白」。

在醫師及學務長陳璿安、高二導師潘燕弘等師長不斷鼓勵及輔導下，賴嘉騏漸漸走出陰影，還有高一導師謝依樺引導他發揮文學才能、創作藝術，獲得台積電青年文學獎、桃城文學獎，也在美術館展覽創作品，曾擔任嘉義市的兒少代表，並獲選為同濟會全國十大傑出青少年。

賴嘉騏透過繁星計畫已甄選上國立東華大學社會系，他說，選擇念東華社會系是期勉自己關注社會身分流動、新住民文化在當前社會的處境，同時希望有機會幫助偏鄉的孩子，他一路走來受到很多幫助，這是他目前能感謝、回報的方法。

嘉商校長林義棟表示，總統教育獎鼓勵不畏困境、奮發向上、熱愛生命的學生，今年全國共推薦351人，高中組僅12名學生獲獎，賴嘉騏是嘉義市唯一獲獎的高中生，他逆境新生的精神及毅力，令人感動。

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