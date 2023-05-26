馬來西亞訂購18架韓國航太工業（KAI）打造的FA-50輕型戰機

馬來西亞為了經確認和可能的國防採購，已在本周舉行的蘭卡威國際海事與航空展（LIMA）中，簽下超過40項價值達22億美元（近680億台幣）的協議，其中包括輕型戰機、武裝無人機和海上巡邏機。

據《防務新聞》（Defense News）26日報導，其中最大的合約是採購18架韓國航太工業（KAI）打造的FA-50輕型戰機。而馬來西亞皇家空軍將用它們進行戰機引入訓練，並發揮輕型戰鬥角色。

韓國航太工業2月宣布，馬來西亞已選中FA-50，作為輕型戰機，而訂單的價值達9.2億美元（近284億台幣），最後可能採購多達36架。

韓國航太工業執行長姜九英（Kang Goo-Young）向馬來西亞國營馬新社（Bernama）證實，馬國空軍將從2026年開始接收第20批次FA-50「戰鷹」（Fighting Eagle）戰機。其中第一批4架將在韓國打造，而其餘14架則將在馬來西亞組裝。此外，他說，這些戰機將裝備主動電子掃描陣列（AESA）雷達。

FA-50輕型戰鬥機

據悉韓國的LIG Nex1正在為FA-50研製ESR-500A主動電子掃描陣列雷達，但美國雷神技術（Raytheon Technologies）本月稍早也宣布，「幽靈打擊」（PhantomStrike）雷達將裝備FA-50。