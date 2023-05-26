台大近日風波多，日前發生學生歧視特定族群及性別事件，前立委孫大千今又指出，台大明天要舉行畢業典禮，但校內教授告知完全見不到一面國旗，而台大傳統是不論大小慶典活動，校園都會插遍國旗，因此他質疑國旗為何「被消失」？不過，台大已駁斥孫大千說法，並曝光真相。

孫大千今(26)日在臉書指出，早上接到台大官俊榮教授的訊息，告知台大明天要舉行畢業典禮，但是校內完全見不到一面國旗。孫大千質疑，台大校長只不過是從管中閔換到陳文章，為何就不見國旗了？

孫大千透露，台大百年以來的傳統，就是不論學校大小慶典活動，校園都會插遍國旗。因此，他身為台大校友，此時此刻必須站出來捍衛台大百年「愛國愛人」的校訓。孫大千強調，這是一場搶救國旗大作戰，「請把國旗還給我們」。該消息傳出後，不少網友熱議，「請把校訓留在校園」、「太扯了」。

但台大最新回應，該校本來就是原則上在元旦跟國慶的時候校園裡面，尤其是椰林大道會放國旗，其餘的活動是在重點的區域放而已，表示孫大千所言非事實。