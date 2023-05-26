5/29 周一 新加坡4月PPI
5/30 周二 日本4月失業率
歐元區5月經濟信心
歐元區5月通膨預期
美國3月標普/凱斯席勒房價
美國5月達拉斯Fed製造業指數
業績報告：惠普、慧與
5/31 周三 南韓4月工業生產
南韓4月零售銷售
日本4月工業生產
日本4月零售銷售
美國MBA抵押貸款
德國5月通膨
加拿大第2季GDP
美國4月JOLTs職位空缺
業績報告：Salesforcre
6/01 周四 API原油庫存
聯準會褐皮書報告
南韓5月進出口貿易
日本5月Jibun銀行製造業PMI
南韓5月標普全球製造業PMI
歐元區5月製造業PMI
歐元區5月通膨
美國ISM製造業PMI
美國5月標普全球製造業PMI
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：博通、Vmware
6/02 周五 南韓第一季GDP(終值)
南韓5月通膨
美國5月失業率
美國5月非農就業報告
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