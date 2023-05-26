5/29 周一 新加坡4月PPI

5/30 周二 日本4月失業率

歐元區5月經濟信心

歐元區5月通膨預期

美國3月標普/凱斯席勒房價

美國5月達拉斯Fed製造業指數

業績報告：惠普、慧與

5/31 周三 南韓4月工業生產

南韓4月零售銷售

日本4月工業生產

日本4月零售銷售

美國MBA抵押貸款

德國5月通膨

加拿大第2季GDP

美國4月JOLTs職位空缺

業績報告：Salesforcre

6/01 周四 API原油庫存

聯準會褐皮書報告

南韓5月進出口貿易

日本5月Jibun銀行製造業PMI

南韓5月標普全球製造業PMI

歐元區5月製造業PMI

歐元區5月通膨

美國ISM製造業PMI

美國5月標普全球製造業PMI

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：博通、Vmware

6/02 周五 南韓第一季GDP(終值)

南韓5月通膨

美國5月失業率

美國5月非農就業報告

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