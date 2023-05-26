阿特曼在過去一周走遍歐洲，與法國、德國、英國等高層政界人士會談，討論工智慧的未來和ChatGPT未來的發展。但執行長並未前往布魯塞爾，據消息人士說，阿特曼取消了該預定的行程。

目前歐盟監管單位正在草擬「歐盟人工智慧法案」，可能成為全球首個人工智慧監管法律。

阿特曼周三在倫敦表示：「目前的歐盟AI法的草案是過於過度監管，但我們聽說將撤回」。

負責起草歐盟提案的歐洲議會議員Dragos Tudorache說：「儘管如此，我們仍然很樂意邀請阿特曼進入議會，這樣他就能表達自己的擔憂，並聽取歐洲立法者對這些問題的想法」。

歐盟工業事務主管布雷頓(Thierry Breton)也批評了阿特曼的威脅，表示法律草案不是拿來談判的。

OpenAI在今年三月首次與監管機構發生衝突。當時義大利資料監管機構Garante指控OpenAI藐視歐洲隱私規定，並在義國境內關閉了該應用。在ChatGPT重新上線之前，該公司也制定了新的使用者隱私保護措施。

與此同時，歐州議會對《人工智慧法案》增加了新提案，要求任何使用ChatGPT等生成式工具的公司，必須揭露用於培訓該AI系統的受版權保護的材料。

一些議員最初提議，全面禁止使用受版權保護的材料，來訓練創作AI模型，但後來放棄了這樣的提議。

Pinsent Masons律師事務所的Nils Rauer說，OpenAI不太可能撤出歐洲，歐盟在經濟上太重要了，不可能切割出這5億人口和15兆歐元的單一市場。

阿特曼周四到達德國，與德國總理蕭茲進行會晤，並試圖在個別國家之間推動自己的議題。