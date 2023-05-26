因應強烈颱風瑪娃可能影響台灣，基於防颱需要，豐采520建案的建設公司豐邑25日向新竹縣府工務處報備，將針對建物樓層中部分設施加強固定，以避免強風造成危險，預計施工時間為27日、28日、29日3天。目前工務處也正等待豐邑補齊搶險計畫，預計在周六盡速審議。

此次豐邑防颱措施，縣府強調，只准許豐邑公司針對防颱整備施工，絕不能做其他工程，同時要求豐邑公司必須預先向周邊居民、里長溝通，清楚說明施工目的、項目和日期，並且取得居民諒解，不得已必須在假日施工防颱，施工期間會有火藥擊釘產生的衝擊噪音，也請民眾包涵。

豐邑機構26日也發聲明表示，為因應強颱瑪娃颱風來襲，已向縣府提出防颱必要措施之備查，同步向鄰里居民公告，因建案基地地上層版面鋼承鈑鋪設完成樓層，尚有未灌漿完成及剪力釘未施作部分，避免鋼承鈑有可能被強風吹落之危害，工地亟需進行必要防颱措施。

停工期間將施作防颱工程之區域分別為，進行 A 棟（臨莊敬六街）14F~16F 及 B 棟（臨自強北路）17F 區域，進行火藥擊釘加強固定鋼承鈑工作，並巡檢各地上樓層必要防颱措施。

針對豐邑日前向縣府提出的搶險計畫並未通過，工務處也要求在26日當天盡速補件，預計在27日請專案小組針對搶險防災計畫盡速審議，也會邀請第3方公正單位審議同意計畫後，在當天會議中備查，讓豐邑可搶險搶災，同時也盡快落實防颱整備。