蘋果預計9月發表iPhone 15系列，市場先前傳出蘋果新一代iPhone將捨棄Lightning接孔，首度換上USB-C，不過知名爆料達人卻直指別買iPhone 15系列，「全部都可以跳過，尤其是基本款（15及15 Plus）」。

外媒《富比士》報導，知名爆料者Unknownz21在推特PO文，建議用戶「整個15系列都可以跳過，因為升級太平庸」。他還透露，希望自己可以詳細說明，但卻無法這麼做。

至於Unknownz21為何不能具體說明？據悉是另外一個爆料者analyst941掌握到與Unknownz21類似的消息，但被抓到提供爆料消息者是在蘋果工作的姊姊，姊姊因此事被開除，兩人恐面臨法律咎責。

先前傳出iPhone 15系列將捨棄Lightning接孔換上USB-C，以及支援Qi2 無線充電規格等，iPhone 15 Pro Max更可能首度採用潛望式鏡頭結構，實現5或6倍光學變焦。

雖然iPhone 15系列還沒發表，但有關iPhone 16系列傳聞也不少，包括螢幕可能高達6.9吋，是歷代最大尺寸iPhone，以及iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max全數配備潛望式鏡頭，不再僅限Pro Max機型獨有。