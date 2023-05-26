7旬嬤清晨去拜拜疑闖紅燈，遭撞飛分隔島送醫不治。（警方提供）

76歲蕭姓婦人26日清晨5時許，從士林區住家步行出門準備去拜拜，行經承德路四段巷口過馬路時疑似闖紅燈，遭44歲蕭男駕駛的自小客車撞上，蕭婦整個人被撞飛至分隔島，因頭部、胸部及四肢多處重創，送醫後仍宣告不治，據指出，蕭男是台北地院地下餐廳的承包廠商員工，當時準備上班，全案依過失致死罪偵辦。

士林警方清晨5時許獲報，承德路四段266巷巷口馬路發生車禍，警消到場後，將重傷的蕭姓婦人送醫急救，但因傷勢嚴重，蕭婦上午仍宣告不治。

警方調查，蕭婦清晨時步行出門，但在巷口穿越馬路時，疑似未注意交通號誌，遭北向南直行的蕭姓駕駛開車撞上，因力道猛烈，蕭婦被撞飛到分隔島，警方隨後對蕭姓駕駛進行酒測，酒測值為0。

蕭姓駕駛表示，他因趕著上班，想說沿線綠燈便一路直行，沒想到意外撞上婦人，警訊後被依過失致死送辦。

士林警方呼籲，民眾步行穿越馬路，應注意號誌及左右來車，駕駛也需注意前方路況，優先禮讓行人，以確保交通安全、避免事故發生。