德國航空巨頭漢莎航空今天同意斥資3.25億歐元，收購國營義大利航空運輸公司（ITA）41%的股份，象徵漢莎航空將觸角伸進歐洲一大重要市場。

法新社報導，此次收購協議對義大利而言是個重大新聞，義大利政府多年來耗費數十億歐元，試圖重振這家國營航空公司。

身為歐洲最大航空公司之一的德國漢莎航空（Lufthansa）表示，將支付3.25億歐元（約新台幣107億元）收購義大利航空運輸公司41%股份，義大利經濟財政部也將出資2.5億歐元。

這筆交易為漢莎航空提供多種選項，可增加對義大利航空運輸公司的持股，未來也能直接予以收購。

德國漢莎航空執行長史波（Carsten Spohr）在聲明中表示，此次收購協議「對義大利消費者及歐洲而言是個好消息，因為更穩健的義大利航空運輸公司將激發義大利市場的競爭」。

史波說：「作為漢莎集團大家庭的一份子，義大利航空運輸公司得以發展成一家可永續且獲利的航空公司，讓義大利和歐洲以及世界連結。在此同時，這項投資也讓我們得以在我們最重要的市場之一持續成長。」

漢莎航空表示，義大利是歐洲第3大航空市場，也是遊客和商務旅客的主要目的地，並稱這筆交易有待當局批准。

漢莎航空於今年1月中遞交率先收購義大利航空運輸公司少數股權的提案。

史波和義大利經濟財政部長吉歐蓋提（Giancarlo Giorgetti）在羅馬談定這筆交易。

該公司前身為國營義大利航空，但近年面臨經營不善問題，2000年至2020年間虧損高達114億歐元，義大利政府不得不接管該公司並重組為義大利航空運輸公司，2021年10月開始營運。