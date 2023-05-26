新竹市舊城區私人社區整合都更案件成功率低，新竹市政府今年向台北市政府請益，26日宣布下半年將啟動都更2.0計畫，首波針對全市老舊國宅進行宣導，將以三階段協助私人推動社區都更，比例符合75％意願門檻，可向市府申請協助輔導。

市府指出，新竹市舊城區私人社區整合都更案件成功率低，因此，率先提出於竹市8處老舊國宅社區投注公共資源，但不限於此8處社區。

例如孟竹社區因區段完整，周邊學區及商圈熱鬧，但社區屋齡屆40年，外牆斑駁管線設施及居住環境老舊，部分社區住戶及主委陸續表達，盼透過都市更新改善居住環境。由於該社區有將近600戶，市府投入資源協助整合，都發處也擬定都更2.0計畫，透過公辦都更加速進行。

市府都發處說明，新竹市都更2.0計畫針對全新竹市老舊社區，以三階段協助私人推動社區都更，相較於都更條例的90％同意門檻，竹市針對具有意願度集中，比例符合75％意願門檻即可向市府申請協助，因年度資源有限，預計今年完成輔導團進駐5件。

第一階段社區意願書達75％時，輔導團隊進駐；第二階段社區意願書達90％時，協助評估更新方案、財務試算及模擬選配；第三階段社區同意書達90％時，由市府協助招商實施者辦理都更。市府也預計下半年再次啟動都市更新輔導團計畫，提供必要的法規諮詢、教育輔導等資源管道，協助社區加速整合，以利都市更新推展

孟竹社區面積約9545坪，位於建功一路西側、光復路二段東側、建新路北側、赤土崎一街南側所圍街廓範圍內，前身為孟竹國宅，原為新竹縣政府1984年興建竹市第1件預鑄工法的國民住宅，​但社區屋齡屆40年，外牆斑駁管線設施老舊​。

自2012年迄今，市府陸續啟動輔導團、行動教室或說明會逾9場，但礙於社區住戶同意比例偏低，一直無法順利推展。都發處於今年2月10日、3月25日以及4月14日積極與社區說明，並向台北市府請益辦理公辦都市更新經驗，擬定都更2.0計畫。

孟竹國宅管委會主委25日邀請市府進行都更計畫2.0政策說明，期望透過公辦都市更新說明，提高社區參與意願，加速社區都更重建，同時引進公共福利設施資源，整體改善社區生活環境。