上緯投控表示，目前在台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料，預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2,000噸回收複合材料，最終設計產能為5,000噸，歐洲產能建置則在洽談中。

此外，因應證交所於今年新增掛牌類別，上緯上市類別將於今年7月自「化學工業」調整至「綠能環保」，呼應了上緯的營運項目本質及未來發展目標。

上緯近年轉型提供全方位及前瞻性的的跨域應用產品和服務，包括可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」／「CleaVER可立解」及即將推出的微波及膨潤降解、BE-CCU（生質能源與碳捕獲和再利用）等與循環經濟有關的新產品、新事業。

不過，受制通膨壓抑需求能量及新品推展耕耘初期，上緯投控第一季營收年減32％，因原料趨緩，毛利率18.8％，較去年上升6.7％，淨利0.19億元，較去年減少67％，EPS0.2元。

上緯指出，去年初推出創新產品—可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」／「CleaVER可立解」，經一年推廣與客戶認證，目前於風電應用領域，已獲得國際及大陸風電客戶的認可，並陸續轉換為訂單。除風電應用領域，EzCiclo亦可應用於各種產業的加工製程，例如運動休閒、CCL和汽車產業等，公司亦積極與各應用產業展開認證、試製中。

上緯強調，公司積極推動「發展碳競爭力」。除本業產品即屬節能減碳材料，例如：複合材料質輕，做成載具或飛機本身就是節能；風電葉片樹脂屬綠能產業一環。

減碳策略還包括柴油堆高機改為電動堆高機；鍋爐燃料從柴油改為天然氣；建置太陽能板，上緯設置於南崗廠及江蘇阜寧廠的太陽能發電系統已於今年併聯完成，於併聯發電的20年間預計累積發電量可達3,700萬度，相當於減少二氧化碳約20,000噸的排放量，約當52座大安森林公園的年度吸碳量。

前瞻碳捕捉也擬投入本業外具前瞻性的投資，例如：CCUS（碳捕捉、再利用及封存）。