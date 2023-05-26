民進黨今開記者會指，國民黨立委羅明才與亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松關係匪淺。對此，羅明才反斥抹黑，並強調將會採取法律動作。

前新北市議員曾柏瑜指出，2014年秦啟松就開始吸金詐騙，羅明才2016年還受邀前往詐騙集團的總部，為亞太國際的「亞太人」加油打氣，請問羅明才當時是在為詐騙集團的員工打氣，還是為投資人加油？不管是哪一種情況都很糟糕；就算秦啟松被起訴前，羅明才不知道這間公司是在詐騙，那2020年秦啟松被起訴後，羅委員有為自己犯下的過錯道歉、為投資人討回公道嗎？她也要告訴羅明才，歡迎來告。

羅明才今於立院受訪時表示，選舉一到就有很多的選舉抹黑，還有很多的動作，所以他的辦公室已經擬出一個辦法，就是請律師研究，針對抹黑及涉及不法的指控，直接面對。羅明才說，很多的行程民代不能拒絕，如果對手有什麼事實，直接去告就好了。

羅明才認為，重點還是回歸政治的理念，要迎向陽光，為地方做事，對整個地方未來20年、30年社會經濟的發展，提出什麼樣的願景，要怎麼照顧年輕人，這是他比較有興趣的，其他一切都是按照規定來面對。