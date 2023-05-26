彰化一名32歲女子，日前倒臥在地且無意識，經送醫歷經7次電擊等緊急搶救後，發現其心臟冠狀動脈血流暢通，沒有阻塞，但其左心室呈現章魚弧形狀，疑似「章魚壺心肌症」或稱「心碎症侯群」，幸經院方治療，該女症狀獲得和緩，已拔管且意識清楚。

彰基醫師張珈娸表示，彰基與體系醫院之間的綠色快速通道是成功搶救病人的關鍵。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰基急診暨重症醫學部主治醫師張珈娸表示，該女由救護車送往二林基督教醫院途中，緊急救護技術員賴坤興與鍾貴弘進行高品質3次電擊和CPR（心肺復甦術）。到達急診室，評估為OHCA（到院前死亡）心電圖顯示病人出現心室顫動，再給予7次電擊後，恢復自主循環。

二基再將該女緊急轉回彰基總院，因血壓偏低，心臟外科進行葉克膜置放術後，心臟內科執行緊急心導管，發現心臟冠狀動脈血流暢通沒有阻塞，但左心室呈現章魚弧形狀，疑似「章魚壺心肌症」或稱「心碎症侯群」。

圖右為患者左心室呈現章魚弧形狀，疑似「章魚壺心肌症」或稱「心碎症侯群」。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰基心臟血管內科主治醫師夏建勳指出，「心碎症候群」是比較少見的疾病，通常是在情緒或者生理上，有很重大的壓力情況下導致的，一般臨床的個案多半是女性居多，女性大概是男性的10倍， 50歲到80歲是比較好發的年齡。

患者可能是有心理或生理上很嚴重的刺激以後，心臟就突然產生症狀，尤其是左心室的功能異常，左心室功能收縮異常以後，會導致患者出現胸悶、胸痛，嚴重的時候就是休克。夏建勳說，該女就是因為急性的刺激後，產生急性的休克，甚至嚴重到需要接受團隊以高品質的CPR，才能夠把她救回。

彰基內分泌新陳代謝科主治醫師鄭畬方表示，該女本身帶有自體免疫甲狀腺炎的體質，面臨壓力的時候，可能產生所謂的抗體，甲狀腺荷爾蒙慢慢就越來越高，最後壓倒駱駝的一根稻草出現後，身體功能崩壞掉，包括心臟部分都出現所謂的「心碎症候群」，然後心臟就衰竭、功能變差，再更嚴重甚至心臟都不會再繼續跳動，也就是這個案例發生的情況。